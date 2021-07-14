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Происшествия14 июля 2021 11:47

В аварии с участием двух фур в Тамбовской области погиб 31-летний мужчина

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 13 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы

Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Стали известны обстоятельства аварии, которая произошла 13 июля в 16 часов 35 минут на 390 км автодороги «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов». 31-летний мужчина, управляя большегрузом «Шакман SX3315DR366», наехал на дорожное ограждение моста, после чего столкнулся с остановившимся из-за проведения в этом месте дорожных работ автомобилем «Volvo FH» в составе полуприцепа Schmitz Cargobull, под управлением 29-летнего мужчины. После столкновения «Шакман» и полуприцеп второй фуры загорелся. Прицеп от удара врезался в остановившуюся впереди дорожную разметочную машиной «Шмель 11А» под управлением 50-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шакман» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.