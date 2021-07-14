На Тамбовщине полицейские нашли у дачника парник с коноплей

В Котовске 13 июля полицейские задержали 63-летнего местного жителя, у которого нашли на дачном участке 31 куст культивированной конопли. Стражи порядка обнаружили парник, в котором мужчина и выращивал наркотические растения. Он старательно ухаживал за ними: поливал и удобрял.

По словам задержанного, коноплю он выращивал для себя. Также полицейские изъяли у него 70 гр. марихуаны, которую он хранил для личного потребления.

- Изъятые наркотики направлены на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.231 УК РФ, а также по ст.228 ч.1 УК РФ за незаконное хранение наркотических средств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.