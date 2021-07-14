В Тамбове сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пожилой мужчина, произошла 13 июля в 8 часов в районе д. 205 по ул. Н. Вирты города Тамбова. 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Равон R2» наехала на 69-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть в неустановленном месте, справа налево относительно направления движения машины.

- В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу им. Арх. Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.