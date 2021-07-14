Тамбовчанка, представлявшаяся юристом, обманывала людей, обратившихся к ней за помощью

В суде Ленинского района города Тамбова рассматривается уголовное дело по обвинению 44-летней тамбовчанки в мошеннических действиях. Женщина, позиционировавшая себя высококлассным юристом, в течение нескольких лет брала деньги от людей за помощь в составлении документов для участия в федеральных и областных программах (например, в получении жилья по программе переселения соотечественников или по программе «Молодая семья»). Ее жертвами стали шесть человек. Никому из них она не вернула деньги, более того, реальной помощи она также не оказала.

В течение последних недель сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову нашли и опросили еще трех человек, которые до этого не обращались за помощью в полицию. Так, житель Тамбовского района в январе 2019 года за помощь в получении жилья по программе переселения соотечественников отдал мошеннице 15 тысяч рублей. А 28-летняя жительница города Рассказово три года назад под предлогом оказания помощи в оформления сертификата «Молодая семья» передала обвиняемой 50 тысяч рублей.

- В отношении обвиняемой следственным подразделением отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову возбуждено три уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Полицейские выясняют и устанавливают все обстоятельства совершения преступной деятельности, опрашивают свидетелей, разыскивают возможных других жертв данных преступлений.