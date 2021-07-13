На Тамбовщине будут судить внука, до смерти избившего бабушку

В Кирсанове завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

По версии следствия, 13 апреля этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у бабушки деньги, но та ему отказала. Пенсионерка в очередной раз сказала внуку, что ему пора устроиться на работу и завязать с выпивкой. Мужчина разозлился и несколько раз ударил старушку по голове. Спустя десять дней она скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга.

Ранее, в марте текущего года, обвиняемый во время ссоры с матерью угрожал ей убийством, держа в руках стеклянную бутылку.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.