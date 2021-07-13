В Тамбовской области двое друзей украли металл у фермера

Во время дежурства 12 июля на территории Сампурского района сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль с прицепом. Полицейские потребовали водителя остановиться и показать содержимое прицепа. Внутри него они нашли много различного металла.

Водитель и пассажир пояснили, что якобы нашли данный металл на заброшенной территории. Как выяснилось позже, эта территория вовсе не заброшенная – она принадлежит главе крестьянского фермерского хозяйства.

Установлено, что парни похитили 20 металлических швеллеров и 4 секции металлического ограждения. Молодые люди 21 и 18 лет были задержаны. Они признались, что совершили несколько краж с 4 по 12 июля.

- Молодые люди не раз попадались в поле зрения правоохранителей. Сотрудники полиции приступили к выявлению других возможных эпизодов, к которым могут быть причастны задержанные. После проведения товароведческой экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.