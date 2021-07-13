В Тамбовской области водитель экскаватора оставил без газа жителей более 100 домов

Прокуратура Мучкапского района провела проверку соблюдения требований законодательства о газоснабжении, получив от ГУ МЧС России по региону оперативную сводку происшествий. По данным спасательной службы, во время проведения земляных работ в охранной зоне газопровода, проходящего между д. Андриановка и пос. Новосельцы, экскаватором оказалась повреждена подземная труба высокого давления. В результате аварии около 5 часов без газа оставалось больше 100 домовладений.

- Причиной происшествия стало несоблюдение прорабом, руководившим земляными работами, техники-безопасности при прокладке кабеля. Кроме того, производились они в отсутствие разрешения на производство земляных работ и согласования места проведения работ с эксплуатирующей организацией ТОГУП «Водгазхоз», - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам проверки прокурором возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст.9.10 КоАП РФ.