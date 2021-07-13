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Общество13 июля 2021 17:30

Из-за жары в Мичуринске цветники поливают по ночам

В такую погоду растениям требуется особый уход
Ксения АЛЕШИНА
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Всего в этом году город украшают более 30 тысяч цветов

Всего в этом году город украшают более 30 тысяч цветов

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске пытаются сохранить зеленые насаждения, которые страдают из-за аномальной жары. В связи с этим в наукограде организован ночной полив цветов и деревьев.

Растениям в жару необходимо много влаги. Коммунальщики осуществляют полив цветников как с привлечением спецтранспорта, так и вручную. За водой выезжают по несколько раз.

- Основная подпитка организуется в вечернее и ночное время. Специалисты объясняют это тем, что в темное время суток влага меньше испаряется. Поэтому полив цветников организован с 8 часов вечера до 5 часов утра, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Напомним, в этом году парки и сквер наукограда украсили более 30 тысяч цветов. Это петуньи, бархатцы, цинерария, сальвия и колеусы.