В Тамбове планируют установить мемориальную доску ученому и краеведу Льву Дьячкову

Региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось в Гордуму с инициативой установить мемориальную доску ученому, историку, краеведу, автору книг о тамбовчанах-героях Льву Дьячкову.

12 июля со дня рождения Льва Григорьевича исполнилось 100 лет. Он родился в Воронеже. Окончил в 1941 году исторический факультет Воронежского педагогического института. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1946 году – заведующий отделом Тамбовского обкома профсоюзов. В 1948-1989 гг. преподавал в Тамбовском государственном педагогическом институте. Автор работ по истории Великой Отечественной войны, истории Тамбовского края. Награждён орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны 2 степени и многими медалями. Скончался 8 мая 2010 года.

- Установить мемориальную доску предлагается на фасаде дома № 5 по улице Пионерской, где он проживал с 1963 по 1975 годы, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы. - Изготовление мемориальной доски планируется за счет средств регионального отделения Российского военно-исторического общества.