Тамбовчанин похитил деньги из салона чужого авто и угнал велосипед

В дежурную часть отдела полиции г. Рассказово 15 июля поступило сообщение о краже из автомобиля. Как оказалось, владелец иномарки «Хендай Солярис» припарковал машину около дома на улице Куйбышева, оставив двери незапертыми. На следующий день мужчина обнаружил, что из салона пропали две банковские карты и 25700 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность воришки. Им оказался 16-летний подросток, проживающий в Тамбове на улице Физкультурников. Автомобиль юноша обокрал накануне ночью, но на этом он не остановился. Парень похитил со двора дома на улице Калинина женский велосипед и уехал на нем.

- Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Часть похищенных денег, банковские карты и велосипед возвращены владельцам. Часть денег вор успел потратить. Известно, что при задержании парень находился в состоянии алкогольного опьянения.