В Тамбове сбили мужчину, который переходил улицу на красный свет

Мужчина решил перейти улицу на запрещающий сигнал светофора Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 12 июля в 22 часа 5 минут в районе дома №209 по улице Астраханская областного центра. 30-летний водитель «Хендай» наехал на 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пешеход с различными травмами был доставлен в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.