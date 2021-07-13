В Тамбовской области из-за санитарных нарушений на время закрыли магазин и два кафе

В Тамбовской области продолжаются рейды, во время которых проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в общественных местах. Кроме специалистов управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, контролируют ситуацию также сотрудники полиции и чиновники.

- По фактам выявленных в ходе рейда нарушений была приостановлена деятельность одного магазина и двух предприятий общественного питания - магазин «Светофор» ООО «Торгсервис 36» и кафе «Арт-ДК-кафе» ООО «Оливер» приостанавливают работу на 7 суток, кафе «Проплов» ООО «Трест столовых и кафе» - на 5 суток, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В отношении ресторана «Берлогово» ООО «Дублин» составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3.2 КоАП РФ. Материалы дела передали в Октябрьский районный суд города Тамбова. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, юрлицу грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельность на срок до 90 суток. Рейды будут проходить и далее.