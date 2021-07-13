В Тамбовской области подростки нашли в реке тело мужчины

Следователи выясняют причины трагедии Фото: СУ СК России по Тамбовской области

12 июля в реке Ворона в городе Уварово обнаружили тело 43-летнего местного жителя. Страшную находку сделали подростки, которые пришли на берег, чтобы искупаться. Скорее всего, погибший утонул, следов криминального характера на его теле не обнаружили.

- В Уваровском МСО СУ СКР по региону проводится процессуальная проверка, для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.