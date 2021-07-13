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Общество13 июля 2021 11:00

Пропавшую в Тамбове 15-летнюю девочку нашли в деревне Красненькая

Евгения М. находилась в гостях у молодого человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Тамбовщине завершились поиски 15-летней Евгении М., которая пропала 8 июля. Вечером она вышла из квартиры бабушки в доме по улице Мичуринской города Тамбова погулять в Парк Победы и несколько дней на связь с родственниками не выходила.

13 июля стало известно, что подросток находился в деревне Красненькая у молодого человека. Девочку вернули родным.

- Следователи будут выяснять причины исчезновения ребенка, а также устанавливать, не совершались ли в отношении него противоправные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.