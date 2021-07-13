На выезде из Тамбова кран протаранил коммунальную машину

Дорогу не поделили кран и машина коммунальщиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием крана и автомобиля коммунальщиков произошла 12 июля в 10 часов 30 минут на 1 км автодороги «Тамбов-Л.Горы-Каспий-Селезни-Сосновка», на выезде из города Тамбова. 31-летний мужчина, управлявший краном КС 55713-6К-4 на шасси МАЗ, столкнулся с движущейся в попутном направлении впереди коммунальной машиной Scandia 2W в составе автомобиля ЗИЛ ММЗ 4502. За рулем этой машины находился 53-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал водитель крана, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину на месте осмотрели медики скорой помощи, в лечебное учреждение его доставлять не стали.