Торговые сети Тамбовской области ввели бонусы для сотрудников, которые делают прививки

Сотрудники предприятий торговли, как и ряда других сфер, обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Привиться должны не меньше 60% от общей численности работников трудовых коллективов. На предприятиях торговля области вакцинировано уже более 3,3 тысячи человек, что составляет 29,5 процентов от установленного норматива. Торговые сети по разному стимулируют своих сотрудников сделать прививку.

Так, в «М.Видео», «Эльдорадо», «Магните», «Пятёрочке» и «Карусели» работникам выплачивают премии, в «Ашане», «Линии», «Бегемоте» и «Экономе» - предоставляют выходной, а в торговой сети «Европа» сотрудникам, прошедшим вакцинацию, помимо отдыха, дают продуктовый набор на 2 тысячи рублей.

Аналогичная работа проводится и на транспортных организациях, осуществляющих перевозку пассажиров. Некоторые из них помимо премирования и отгулов предоставляют своим сотрудникам материальную помощь, годовой абонемент в спортивный зал и право на бесплатный проезд по существующим маршрутам.

- Стимулирование работников к прохождению вакцинации будет продолжено, поскольку только так можно достичь коллективного иммунитета и побороть пандемию коронавируса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.