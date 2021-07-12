В Тамбовской области три человека насмерть отравились метиловым спиртом: еще двое находятся в тяжелом состоянии

Застолье закончилось трагедией Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. Вечером во время застолья взрослые употребляли алкоголь, привезенный одним из гостей. На следующий день все почувствовали себя плохо. Люди вызвали медиков. 41-летний мужчина скончался в автомобиле «скорой помощи» по пути следования. По предварительным данным, именно он перед поездкой приобрел несколько 5-литровых канистр с алкогольной продукцией у своего знакомого. Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина, еще двое из гостей (женщины 37 и 60 лет) находятся в тяжелом состоянии. У всех пациентов врачи диагностировали отравление метиловым спиртом.

- Во время осмотра места происшествия следователи изъяли все привезенные канистры со спиртосодержащей жидкостью. Их содержимое направлено на физико-химическое исследование, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время устанавливается происхождения алкоголя и лиц, причастных к его незаконному обороту.