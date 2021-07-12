Тамбовчан ждут четыре дня аномальной жары

По данным Тамбовского ЦГМС, во второй половине дня 12 июля на территории области ожидается повышение температуры воздуха до 30-34 градусов. Аномальная жара продержится также 13, 14 и 15 июля.

Региональное управление МЧС России напоминает жителям Тамбовщины о необходимости соблюдении правил безопасности.

В пожароопасный период запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.