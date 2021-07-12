На Тамбовщине реставрируют могилу Ивана Мичурина

Работы ведет специализированная организация Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Мичуринске продолжаются реставрационные работы на мемориальном ансамбле с могилой выдающегося биолога-селекционера Ивана Мичурина, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. На днях специалисты регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия провели на объекте выездное совещание. Особое внимание уделили качеству и технологии производства работ, а также соблюдению сроков их выполнения.

Реставрационные работы затронут весь комплекс. В настоящий момент ведется ремонт штукатурки кирпичного ограждения по всему периметру, ремонт металлических решеток, восстановление газонов и цветников, ремонт наружного освещения территории мемориального комплекса и другие работы.

Реставрацию выполняет организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Работы ведутся под контролем авторского и технического надзора. По сообщению управления по госохране объектов культурного наследия, полностью завершить реставрацию планируется до конца августа.

- Комплекс с могилой выдающегося биолога и селекционера Ивана Мичурина обустроили в 1955 году на территории коллекционного сада возле Мичуринского ГАУ, созданного ученым в 1930 году, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Надгробие представляет собой черную гранитную плиту на основании из розового лабрадора. На плите две бронзовые ветви: яблони с плодами - символ того, чем ученый занимался всю свою жизнь, и ветвь пальмы - символ народного признания. Мемориал является объектом культурного наследия федерального значения.