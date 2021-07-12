Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 июля: число заболевших за сутки составило 98 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 12 июля, 35858 человек. 34090 заболевших выздоровели, 635 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 98 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 31 мужчина и 63 женщины в возрасте от 19 до 93 лет, а также 4 ребенка от 7 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 872 человека, из них диагноз «пневмония» у 822 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.