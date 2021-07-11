Женщина и двое детей погибли во время пожара в Тамбовской области

Фото предоставлено ГУ МЧС по Тамбовской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 11 июля в 05.10. Звонившие рассказали, что загорелся частный дом в селе Кобяки Кирсановского района. Пожарные справились с огнем в 6.20. К этому моменту дом полностью сгорел внутри на площади 60 квадратных метров.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, не обошлось без жертв. Во время пожара погибли 31-летняя женщина и двое детей: шести и трех лет.

На месте работали 13 человек и шесть единиц техники. Причину ЧП устанавливают специалисты. Спасатели просят всех быть внимательнее при обращении с огнем. В случае экстренной ситуации звонить 101, 01 или 112.