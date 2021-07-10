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Происшествия10 июля 2021 16:41

В Тамбовской области пропала 15-летняя девочка

Евгения Мурзина ушла из дома 8 июля, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Евгения Мурзина

Евгения Мурзина

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области разыскивают 15-летнюю девочку. Евгения Мурзина вечером 8 июля вышла из квартиры бабушки в доме по улице Мичуринской города Тамбова погулять в Парк Победы и до настоящего времени не вернулась, на связь с родственниками не выходила.

Приметы: рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные.

Была одета: красно-белая рубашка, черная майка, голубые шорты, черные кроссовки.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Евгении Мурзиной или обстоятельствах ее исчезновения, просят позвонить по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по управлению), - обращаются к жителям региона в СУ СР по Тамбовской области.