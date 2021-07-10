Трое тамбовчан пойдут под суд за кражи канализационных люков

В отношении трёх жителей областного центра возбудили уголовные дела из-за кражи люков канализационных колодцев. Преступления они совершили в конце апреля-начале мая. Виновных нашли полицейские. Мужчинам грозит серьезный денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Первую кражу совершили два тамбовчанина 23 апреля. Они украли и увезли на личном автомобиле два канализационных люка с улиц Авдеева и Желобинского. Их мужчины сдали в пункт приёма черного металла, вырученные деньги потратили на собственные нужды. В отношении них возбуждено уголовное дело ч. 2 п. а ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Вторая кража была совершена в ночь с 6 по 7 мая. Тамбовчанин украл два люка и сдал их в пункт приёма металла. Теперь он ожидает суда.

- Открытые канализационные люки представляют опасность для жителей, животных и автотранспорта, - напоминают в пресс-службе АО «ТКС». - Водоканал просит жителей проявлять бдительность и сообщать о фактах хищения люков по телефону диспетчерской службы – 49-00-46.