Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 июля: число заболевших за сутки составило 99 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 июля, 35664 человека. 34007 заболевших выздоровели, 629 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 99 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 61 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, а также 5 детей от 1 года до 15 лет.

- На госпитализации находятся 825 человек, из них диагноз «пневмония» у 766 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.