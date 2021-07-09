На Тамбовщине 452 выпускника окончили школу с золотой медалью

В Тамбовской области в этом году выпустились 3 658 ребят. Из них 452 выпускника получили аттестат с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении». Они набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и преодолели порог по предметам по выбору.

Как сообщает региональное управление образования и науки, с 2018 года эти медали выдают в случае успешной сдачи ЕГЭ.

- Количество баллов, необходимое для того, чтобы получить медаль устанавливает Министерство просвещения РФ. В 2021 году медалью могут быть награждены выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, получившие не менее 70 баллов по русскому языку и набравшие баллы по всем сдаваемым предметам по выбору не ниже минимального, - подчеркнули в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Впереди выпускников ждут поступления в вузы. Медаль «За особые успехи в учении» относится к индивидуальным достижениям, за которые некоторых в университетах можно получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.