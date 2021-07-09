Мичуринец до смерти избил своего гостя, который оскорбил его

Утром, 8 июля этого года, в одной из квартир дома по улице Интернациональной города Мичуринска обнаружено тело 31-летнего местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, вечером, 7 июля 2021 года, потерпевший находился в квартире своего знакомого, где они вместе выпивали. Во время застолья гость оскорбительно высказался в адрес хозяина жилища. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов по голове, после чего они пошли спать. Наутро злоумышленник нашел своего товарища мертвым и обратился в полицию.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.