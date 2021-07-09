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Происшествия9 июля 2021 11:40

В Тамбовской области рыбак упал с мостика и утонул

Тело 63-летнего мужчины нашли в пруду
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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8 июля в пруду «Мамоновский» в деревне Вырубово Никифоровского района обнаружили тело 63-летнего местного жителя. Накануне вечером мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся. Его супруга обратилась в правоохранительные органы. Было установлено место, где он рыбачил, там лежали его удочки, а самого рыбака не было. Его тело позже нашли на поверхности воды. Вероятнее всего, он упал с мостика во время ловли рыбы.

- По данному факту Мичуринским МСО СУ СК по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по региону.