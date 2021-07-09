Полицейские изъяли у пожилой тамбовчанки около 300 литров самогона

В Тамбове полицейским поступила оперативная информация о том, что 72-летняя жительница частного дома на улице Комсомольской вновь занялась продажей крепких спиртных напитков домашней выработки.

- Полицейские приехали по адресу и задокументировали факт продажи двух бутылок самогона. Был составлен соответствующий материал по данному факту, опрошена пенсионерка, занимающаяся противоправной деятельностью, а также свидетели, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

На кухне у пожилой тамбовчанки полицейские нашли три пластиковых бочки, в которых находилась готовая алкогольная продукция и компоненты для ее изготовления. Около трехсот литров самогона было изъято и направлено на экспертизу.

Женщина уже не раз уже нарушала закон и весной этого года привлекалась к административной ответственности за торговлю алкоголем с признаками контрафакта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Тамбовчанке грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до одного года.