Тамбовчанин купил у мошенника за 100 тысяч несуществующую арматуру

В МОМВД «Рассказовский» обратился 37-летний житель Тамбовского района с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что нашел на одном из сайтов объявление о продаже арматуры. Он связался с продавцом и тот потребовал от него предоплату. Тамбовчанин согласился и перевел ему 100 тысяч рублей.

Продавец деньги получил, однако вскоре перестал выходить на связь. Тогда покупатель понял, что стал жертвой обмана.

В ходе розыска полицейские установили личность мошенника. Им оказался 29-летний житель г. Рассказово. Стражи порядка доставили его в отделение полиции, где он дал признательные показания.

- Также удалось установить еще один факт мошенничества, к которому причастен задержанный. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.