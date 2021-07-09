Больше 27 тысяч тамбовчан обратились за перерасчетом детских выплат

Управление социальной защиты и семейной политики области продолжает информировать тамбовчан о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет, которая остается самой актуальной темой для тамбовских семей. Напомним, с 1 апреля начался прием заявлений на данное пособие по новому порядку, в том числе на перерасчет ранее назначенных выплат. По сообщению ведомства, на 7 июля на перерасчёт подано более 27 тысяч заявлений. Почти 80% из них рассмотрено.

Напомним, теперь тамбовские семьи могут претендовать на получение повышенного ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты в 2021 году варьируется в зависимости от доходов семьи. В нашем регионе размер денежной выплаты составит: 5050 рублей - базовый размер пособия; 7575 рублей - 75% регионального прожиточного минимума, если при расчёте выплаты в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума на душу населения; 10100 рублей - 100% регионального прожиточного минимума, если при расчёте выплаты в размере 75% регионального прожиточного минимума, среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума на душу населения.

Новые правила отчасти расширяют права граждан и позволяют:

- в составе семьи при расчёте её среднедушевого дохода учитывать детей в возрасте до 23 лет, если они учатся по очной форме обучения и не состоят в браке;

- при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей;

- не учитывать в составе доходов семьи компенсационную выплату, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью (в размере 10 тыс. рублей).

Вместе с тем, наряду с доходами и социальными выплатами при назначении выплаты учитывается и имущество семьи. В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м;

- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв. м;

- одной дачей;

- одним автомобилем либо двумя, если семья многодетная или член семьи имеет инвалидность.

Подать заявление на перерасчет размера выплаты в повышенном размере можно до 31 декабря 2021 года: с помощью портала Госуслуг, в МФЦ, в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства.

- Срок рассмотрения заявлений увеличился до 30 рабочих дней. Выплата пособия в повышенном размере осуществляется поэтапно, по мере поступления необходимых сведений по межведомственным каналам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Подробная информация о порядке назначения выплаты размещается регулярно в различных источниках. На сайте управления социальной защиты и семейной политики области и учреждений социального обслуживания, в социальных сетях, в средствах массовой информации. Также в регионе запустили чат-бот в Telegram. Он работает круглосуточно: в любое время родители могут найти всю интересующую информацию. А на канале ведомства в Ютуб каждый четверг проходят тематические прямые эфиры.