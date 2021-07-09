В офтальмологической больнице Тамбова появился новый микроскоп

Прибор будут использовать для операций

В первом квартале этого года в Тамбовской офтальмологической клинической больнице приобрели операционный микроскоп Leica M220 F12. Оборудование обладает престижной апохроматической оптикой, инновационным LED-освещением и интуитивным, дружественным управлением.

Моторизованные апохроматическая 5-ти ступенчатая смена увеличения и фокусировка ускоряют проведение операции, облегчая работу врачу–офтальмологу. Оборудование отвечает всем потребностям современной офтальмологической хирургии.

- Офтальмохирурги лечебного учреждения освоили технику микрохирургических операций на новом оборудовании, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.