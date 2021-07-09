В Тамбове увеличили число рейсов автобуса №10

С 9 июля в вечернее время в Тамбове организуют дополнительные рейсы по маршруту №10 «Центральный рынок-Дом ветеранов».

- С просьбой об увеличении числа рейсов именно вечером в профильные структуры поступало много обращений непосредственно от пассажиров этого маршрута, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Так, с пятницы дополнительный рейс от остановки «Центральный рынок» будет отправляться в 18.45, а от остановки «Дом ветеранов» - в 19.45. По обновленному расписанию после пяти часов вечера от остановки «Центральный рынок» автобусы будут отъезжать по следующему графику: 17.15\18.15\18.45\19.45\20.45; от остановки «Дом ветеранов»: 17.45\19.15\19.45\20.15\21.15.