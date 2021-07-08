Тамбовчанин до смерти избил гостя бадиком, за то, что тот не хотел уходить из его дома

В суде вынесли приговор 48-летнему жителю Рассказово. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии и в суде установили, что 14 января этого года в доме мужчины и его сожительницы были гости. Позже к ним присоединился 60-летний рассказовцу. Так как хозяин дома испытывал к нему неприязнь, он попросил мужчину покинуть жилище, но тот не хотел уходить, так как идти было некуда, его жилище сгорело. Затем хозяин стал выгонять его, при этом, подвергая избиению, в том числе деревянным бадиком по голове.

25 января текущего года замерзшее тело мужчины обнаружено неподалеку от одного из домов по улице Тимирязева города Рассказово. Эксперты установили, что причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Смерть наступила в течение 1-2 суток после избиения.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.