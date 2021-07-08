Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2021 16:31

Более 30 тамбовских пар поженились в День семьи, любви и верности

Также в ЗАГСе чествовали ветеранов семейной жизни
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тамбовские молодожены в День любви, семьи и верности

Тамбовские молодожены в День любви, семьи и верности

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

8 июля, в День семьи, любви и верности, более 30 пар переступили порог тамбовского Дворца бракосочетания, чтобы связать себя узами брака. Молодоженам в торжественной обстановке вручили поздравительные адреса от имени губернатора региона и врип главы Тамбова.

Подарки в этот праздничный день получили не только брачующиеся, но и ветераны семейной жизни.

Почетными медалями «За любовь и верность», а также грамотами «За сохранение семейных традиций, вклад в развитие и процветание города Тамбова» были награждены: Квашнины Вячеслав Александрович и Светлана Александровна, Беляевы Николай Иванович и Татьяна Серафимовна, Лиходиевские Владимир Павлович и Любовь Михайловна. Все эти пары вместе вот уже 50 лет.