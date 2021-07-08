На Тамбовщине прокуроры выявили нарушения при реализации нацпроекта «Культура»

Уваровская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о закупках при реализации на территории г. Уварово нацпроекта «Культура».

Установлено, что между ООО «АСК-Трейд» и МБОУДО «Детская школа искусств г. Уварово» был заключен договор на поставку компьютерной техники, сумма которого составила около 400 тысяч рублей.

В соответствии с договором, качество поставляемого товара должно подтверждаться соответствующим сертификатом и иными документами на русском языке.

- В нарушение данных требований приемочной комиссией учреждения подписан акт приемки ноутбуков, моноблоков, МФУ лазерного, экрана проектора и проектора и товар оплачен, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

При этом документов на русском языке поставщиком представлены не были. Отсутствовали также сертификаты на оборудование.

В отношении директора школы искусств было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.19.1 КоАП РФ, по результатом которого руководителям привлекли к административной ответственности.