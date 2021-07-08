Мичуринец перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

В дежурную часть полиции Мичуринска с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний местный житель. Он рассказал, что 5 июля ему поступил звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником полиции города Москвы.

Незнакомец рассказал, что сотрудники банка передали полицейским информацию о подозрительной активности на счетах мужчины. Затем мичуринцу позвонил банковский работник, и пояснил, что для того, чтобы не лишиться денег, ему нужно снять все имеющиеся средства со всех своих счетов и банковских карт.

Сначала житель науограда сомневался, но затем ему стали названивать с разных номеров и вынудили снять все наличные деньги. Как оказалось, помимо своих собственных сбережений, у мужчины имелась кредитная карта, которой он не пользовался.

Поддавшись уговорам мошенников, мужчина снял всю наличку в размере 497 000 рублей и перевел ее через банкоматы мошенникам. Несколько дней мужчина ждал, что ему перезвонят сотрудники полиции Москвы и озвучат дальнейшие действия, но звонков не было.

- Мужчина решил поинтересоваться у местных полицейских, где же его деньги, и могут ли они связаться со своими коллегами из Москвы. Но в ОМВД Росси по г.Мичуринску ему пояснили, что он стал жертвой мошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.