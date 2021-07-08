В столкновении двух автомобилей в Тамбове получил травмы 12-летний пассажир одной из машин

Мальчику потребовалась медицинская помощь Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал 12-летний мальчик, зафиксировали 7 июля в 11 часов 48 минут в районе дома 119 по улице Советская города Тамбов. 24-летний мужчина, управлявший «Лада Гранта» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого был 64-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получил несовершеннолетний пассажир «Рено Логан», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Родные мальчика самостоятельно обратились в ТОГБУЗ «Детская областная клиническая больница».