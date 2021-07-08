В Тамбове жителей 18 улиц ждет отключение света

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 9 июля на время проведения ремонтных работ в областном центре на 18-ти улицах отключат электроэнергию.

Света временно не будет по следующим адресам:

8.30 до 16.30

- по ул. Подгорной, 67-124;

- по ул. К.Маркса, д. 278-318;

- по ул. Жуковского, д. 3-80;

- по ул. Бастионной, д. 22А, 31-45;

с 09.00 до 12.00

- по ул. Магистральной, д. 33-37;

- по ул. Заводской, д. 1-37;

- по ул. Пензенской, д. 94-151;

- по ул. Пролетарской, д. 113-139;

с 13.00 до 16.00

- по пр. Большому, д. 7-13;

- по пр. Малому, д. 2-9;

- по ул. Ухтомского, д. 1-39;

- по ул. Гагарина, д. 64-112;

- по пр. Свободному, д. 4-14;

- по ул. Курской, д. 19-57;

- по ул. Серпуховской, д. 1-38;

- по ул. Панфилова, д. 3-35;

- по пр. Окружному, д. 4-35;

- по ул. Некрасова, д. 2-31.