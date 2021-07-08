Тамбовчанку осудили за распространение в Интернете интимных фото сожительницы экс-супруга

В Кирсановском районе вынесли приговор 33-летней местной жительнице, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица).

На следствии и в суде установили, что женщина, используя мобильный телефон с доступом в Интернет, в сообщениях социальной сети отправила интимные фотографии сожительницы своего бывшего супруга ее родственникам и друзьям, нарушив тем самым гарантированное Конституцией РФ право на недопустимость распространения информации о частной жизни лица без его согласия.

- Приговором суда фигурантке назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.