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Здоровье7 июля 2021 14:52

В Тамбовской области запретили проведение массовых мероприятий

Исключение сделали для спортивных соревнований, публичных слушаний и общественных обсуждений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области ужесточают ограничения из-за коронавируса

В Тамбовской области ужесточают ограничения из-за коронавируса

В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление об ограничениях из-за коронавируса. Как следует из новой редакции документа, в регионе под запрет попадают все массовые мероприятия, независимо от количества участников. Ранее запланированные мероприятия предписано отменить до особого распоряжения.

Запрет не касается организаций и предпринимателей, для которых проведение массовых мероприятий является основным видом деятельности. Исключение также сделали для спортивных соревнований (без зрителей), публичных слушаний и общественных обсуждений.