На Тамбовщину возвращается аномальная жара

По данным Тамбовского ЦГМС, во второй половине дня с 8 по 10 июля на территории области ожидается аномально жаркая погода до 30-33 .

В связи с этим региональное управление МЧС напоминает жителям региона о соблюдении мер личной безопасности: избегать интенсивной физической нагрузки, стараться находиться в тени, не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах и т.п.

В случае возникновения ЧС звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону: «101» (для мобильных телефонов) или «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Тамбовской области : 8 (4752) 72 99 50.