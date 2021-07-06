Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 16:00

Мэрию Тамбова обязали навести порядок на Петропавловском кладбище

На состояние погоста в прокуратуру пожаловалась жительница города
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по обращению горожанки, которая пожаловалась на состояние Петропавловского кладбища. На территории погоста, в его восточной и центральной части обнаружили скопление мусора. Установлено, что обеспечивать надлежащее состояние кладбища должен комитет городского хозяйства мэрии, но с этой обязанностью здесь справлялись плохо.

- Прокурором района и.о. главы города Тамбова внесено представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Устранение нарушений находится на контроле.