В Тамбове осудят двоих москвичей за сбыт фальшивых денег

В Тамбове перед судом предстанут двое жителей Московской области – 23-летний парень и 40-летний мужчина, которые, лишившись заработка, попытались решить свои финансовые проблемы, сбывая фальшивые деньги на территории российских регионов.

В начале февраля этого года один из них через Интернет приобрел 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Сбывать фальшивки москвичи решили на территории Тамбова. Первый раз они прибыли в областной центр 2 февраля, где в одном из супермаркетов успешно реализовали поддельную купюру. Там они приобрели товар на 300 рублей и получили сдачу настоящими деньгами.

Во второй раз москвичи приехали в Тамбов через несколько дней с намерением сбыть оставшуюся партию подделок. Мужчины заходили в продуктовые магазины, точки по продаже алкоголя, сетевые супермаркеты по продаже бытовой техники и расплачивались фальшивками.

Однако у тамбовских полицейских уже имелась оперативная информация, что в городе орудует группа по сбыту поддельных купюр. В ходе розыска стражи порядка составили приблизительное описание внешности злоумышленников, а также марку и номер автомобиля, на котором они передвигались.

После изучения видеозаписей системы «Безопасный город» полицейские вычислили автомобиль подозреваемых – «Шкода» с номерами московского региона. Мужчины оставили иномарку возле одного из торговых центров на улице Советской областного центра, где собирались сбыть фальшивки.

При попытке расплаты за товар поддельными деньгами москвичи был задержаны. Во время досмотра у каждого из мужчин нашли по четыре фальшивых пятитысячных купюры.

Подозреваемые были опрошены и признались в сбыте и попытках сбыта фальшивок на территории Тамбовщины. Еще 7 купюр полицейские обнаружили в банках в выручках торговых точек и магазинов.

По данному факту была возбуждена серия уголовных дел по ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр», которые объединены в одно производство. По решению суда оба подозреваемых арестованы и помещены под стражу на период расследования.

- В ходе следственных мероприятий полицейскими были назначены и проведены технико-криминалистическая, генетическая, дактилоскопическая экспертизы, проведен опрос свидетелей, сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу.