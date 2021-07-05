На Тамбовщине жительница Рязани после застолья угнала у состоятельного друга «Land Cruiser»

В дежурную часть МОМВД России «Моршанский» 4 июля поступило сообщение об угоне иномарки. Выяснилось, что в селе Алкужи состоятельный местный житель припарковал на ночь свой внедорожник «Toyota Land Cruiser» и оставил дверцу незапертой.

В собственном загородном доме мужчина устроил застолье со спиртными напитками и пригласил знакомую. Когда веселье завершилось, и хозяин заснул, женщина стащила у него ключи от машины, чтобы покататься.

Иномарка была задержана сотрудниками ГИБДД в технически исправном состоянии в двух километрах от места угона. Стражи порядка установили личность угонщицы. Ею оказалась 33-летняя жительница Рязанской области.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновной лишение свободы на срок до пяти лет. Вождение в нетрезвом состоянии усугубит вину подозреваемой, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.