Тамбовчанка похитила из магазина прибор для проверки цен, приняв его за телефон

В Тамбове из гипермаркета, расположенного на улице Советской, пропал ручной терминал для проверки цен, который один из продавцов случайно забыл в торговом зале. Изучив записи с камер внутреннего видеонаблюдения, полицейские установили, что прибор похитила покупательница.

Злоумышленницей оказалась 60-летняя тамбовчанка. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Как оказалось, она приняла торговое оборудование за мобильный телефон и решила взять его себе. Однако дома пенсионерка поняла что, обозналась и через несколько дней вернула аппарат обратно в магазин.

- В отношении тамбовчанки возбуждено уголовное дело ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проводится дальнейшее изучение записей системы видеонаблюдения, сбор улик и доказательств преступной деятельности, опрос свидетелей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.