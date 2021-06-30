В Мичуринске заработал дополнительный пункт вакцинации

В наукограде с 30 июня по 2 июля на базе поликлинического отделения ТОГБУЗ «ГБ им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска» будет работать дополнительный прививочный пункт вакцинации от Covid-19.

- Пройти вакцинацию смогут все желающие, обратившись по адресу: Липецкое шоссе, 26. Время работы пункта с 10-00 до 15-00, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Предварительно можно записаться в колл-центре регистратуры по номеру телефона: 3-03-10.

По состоянию на 29 июня, первый компонент вакцины в наукограде получили 11259 человек, полностью завершили вакцинацию 8644 мичуринца. Несколько дней назад в Мичуринск поступила партия вакцины Спутник V. Горожанам дополнительно доступны 400 доз вакцины.