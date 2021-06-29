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Происшествия29 июня 2021 17:30

На Тамбовщине преподавателя поймали на взятке в 50 тысяч рублей

Деньги педагогу были переведены за выставление хороших отметок
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске полицейские выявили факт получения взятки в сфере образования. Установлено, что в период с 2017 г. по 2020 г. преподаватель одного из учебных заведений, житель наукограда, получил от учащегося 50 000 рублей за положительные оценки без фактической проверки знаний.

- В отделе полиции мужчина был опрошен и признался в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.