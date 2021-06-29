Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2021 10:21

В Рассказово из-за удара молнии вышли из строя светофоры

Неработающие объекты стали причиной аварии, в которой пострадала 54-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В столкновении пострадала водитель одной из иномарок

В столкновении пострадала водитель одной из иномарок

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

28 июня в Рассказово из-за удара молнии оказались обесточены светофоры, расположенные на перекрестке ул. Пролетарская и ул. Ф. Проезд. Поломка спровоцировала аварию. По данным регионального УГИБДД здесь столкнулись автомобили «Ниссан Альмера» под управлением 54-летней женщины и «Форд Фокус», за рулем которого был 49-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадала женщина-водитель, ее на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.