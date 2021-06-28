Двое детей получили травмы при аварии в Мичуринском районе

В иномарке пострадали двое детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое детей, произошла 26 июня в 14 часов 20 минут на 16 километре автодороги «Мичуринск-Липецк», проходящей по территории Мичуринского района. 25-летний водительавтомобиля «BYD-QCJ» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-21150», под управлением 49-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «BYD-QCJ» - девятилетняя девочка и четырехмесячный мальчик, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Детей доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».