В Москве задержали организатора наркопритона на Тамбовщине, объявленного в розыск

Моршанские полицейские 25 июня получили информацию от коллег из Москвы о том, что установлено местонахождение 39-летнего жителя города Моршанска, находящегося в федеральном розыске. Его задержали и доставили в один из отделов органов внутренних дел столицы.

В этот же день в Москву были направлены сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Моршанский», которые доставили подозреваемого на Родину для проведения следственных действий.

Моршанец попался с наркотиками полицейским весной этого года. Тогда при нем нашли 6 граммов марихуаны. Также установлено, что он организовал в Моршанске наркопритон. Мужчина снял часть дома и предоставлял помещение знакомым, употребляющим наркотические вещества. Помимо этого злоумышленник украл из арендуемого дома холодильник и продал его неизвестным лицам.

По данным было возбуждено несколько уголовных дел за кражу, незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона, позже объединенных в одно производство. Подозреваемый находился под подпиской о невыезде, однако с середины апреля перестал отвечать на звонки дознавателя. По месту жительства он отсутствовал, из-за чего его объявили в федеральный розыск.

- Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.